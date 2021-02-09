Группа государств ЕС с дипломатическими представителями в Беларуси вместе с делегацией блока в Минске будут рекомендовать несколько путей противодействия режиму Александра Лукашенко, включая расширение санкций.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio Free Europe Radio Liberty.

Документ под названием «Доклад руководителей миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС против Беларуси в феврале 2021» должен быть обсужден в Брюсселе в ближайшие недели.

В нем изложены четыре различные пути, которыми может пойти Брюссель, когда речь заходит о Беларуси: «Жди и смотри», «Прагматический эквивалент», «Решительное продолжение ухудшения отношений» и «Практически полное замораживание отношений».

ЕС уже назвал президентские выборы 9 августа «ни свободными, ни честными" и заявил, что Лукашенко «не имеет демократической легитимности».

Вследствие репрессий против протестующих, которые произошли после голосования, ЕС наложил визовые запреты и заморозил активы 88 человек и семи компаний, включая Лукашенко и его сына, в рамках трех отдельных санкционных раундов в конце 2020 года. Первый предлагаемый путь ожидания заключается в продолжении такого подхода с постепенным введением санкций.

Второй вариант предусматривает «молчаливую дипломатию, миссию высокого уровня в Минск / приглашение на нейтральную территорию, поддержку предложения о посредничестве, согласие на разговор с режимом и вступление в своеобразный диалог в ОБСЕ, вступление в переговоры на высоком уровне с Россией и США по усилению внешнего давления , предложение консультативной миссии ЕС / специального представителя ЕС для Беларуси».

Третий путь предполагает снижение отношений с большим количеством санкций в отношении физических и юридических лиц, снижение уровня дипломатических отношений, а также «поддержку нарушений уголовных и других дел по национальным законодательством государств-членов ЕС против виновников пыток и бесчеловечного обращения».

Четвертым и самым строгим вариантом является почти полное замораживание отношений, что означает разрыв дипломатических отношений, включая вывод послов государств-членов ЕС, режим полных санкций, поражает различные промышленные отрасли, запрет на продажу еврооблигаций, мораторий на участие Беларуси в структурах «Восточного партнерства» и официальное признание правительства в эмиграции.

В документе также отмечается ряд вещей, которые белорусские власти должна сделать, чтобы восстановить так называемый «содержательный диалог с ЕС», включая прекращение «любых репрессий и злоупотреблений правами человека, независимые СМИ и представители гражданского общества».

ЕС также требует от Минска освобождения, реабилитации и финансовой компенсации политических заключенных, обеспечение свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ и «обеспечение безопасных условий для возвращения лиц, находящихся в политической и вынужденном изгнании».

Руководители миссий предлагают Брюсселю рассмотреть вопрос о расширении сферы санкций, если эти ключевые требования ЕС не будут выполнены.

Напомним, Совет Международной федерации хоккея (ИИФХ) принял решение перенести чемпионат мира из Беларуси.