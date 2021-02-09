В интернете перезапустили именной сайт Лукашенко - president.gov.by. Он сломался в первый день работы. Пользователи сообщают, что браузер не может отыскать сервер.
Об этом пишет The Village.me.
В новой версии сайта появилось несколько новых разделов. В частности, появился архив, в котором собраны рабочие визиты Лукашенко с 1994. По заявлению пресс-службы Александра Лукашенко, часть архивных фото никогда не публиковались ранее.
Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что в разделе "Президент без галстука" собраны самые эксклюзивные материалы. Пользователю этот раздел позволит ближе познакомиться с жизнью Лукашенко вне строгих протокольных рамок. Здесь собраны материалы о Лукашенко, его семье и малой родине, множество иной разнообразной информации - от спортивных увлечений и приусадебного хозяйства до неформальных мероприятий, в которых он принимал участие.
На сайте добавили воможность совершить виртуальную прогулку по Дворцу независимости. Пользователь сможет провести тур по известному зданию, где проходили встречи с иностранными дипломатами.
Ранее НикВести сообщали, среди иностранных лидеров украинцы наименее благосклонно относятся к президенту России Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
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В интернете перезапустили именной сайт Лукашенко - president.gov.by. Он сломался в первый день работы. Пользователи сообщают, что браузер не может отыскать сервер.
Об этом пишет The Village.me.
В новой версии сайта появилось несколько новых разделов. В частности, появился архив, в котором собраны рабочие визиты Лукашенко с 1994. По заявлению пресс-службы Александра Лукашенко, часть архивных фото никогда не публиковались ранее.
Пресс-служба Александра Лукашенко сообщает, что в разделе "Президент без галстука" собраны самые эксклюзивные материалы. Пользователю этот раздел позволит ближе познакомиться с жизнью Лукашенко вне строгих протокольных рамок. Здесь собраны материалы о Лукашенко, его семье и малой родине, множество иной разнообразной информации - от спортивных увлечений и приусадебного хозяйства до неформальных мероприятий, в которых он принимал участие.
На сайте добавили воможность совершить виртуальную прогулку по Дворцу независимости. Пользователь сможет провести тур по известному зданию, где проходили встречи с иностранными дипломатами.
Ранее НикВести сообщали, среди иностранных лидеров украинцы наименее благосклонно относятся к президенту России Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.