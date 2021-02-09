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В Национальной академии наук заявили, что после открытия школ количество зараженных коронавирусом, которые моложе 17 лет, начало увеличиваться.
Об этом говорится в прогнозе НАН по заболеваемости коронавирусом до конца февраля.
По данным ученых, показатель смертности в Украине от коронавируса начал расти и превысил 2%. Средний возраст смерти также растет.
В то же время после открытия школ начало расти и количество больных, моложе 17 лет.
В НАН прогнозируют, что до конца февраля в среднем ежедневно в Украине будут фиксировать примерно 3,5 тысячи новых зараженных коронавирусом. В то же время количество летальных случаев постепенно будет снижаться.
Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.
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В Национальной академии наук заявили, что после открытия школ количество зараженных коронавирусом, которые моложе 17 лет, начало увеличиваться.
Об этом говорится в прогнозе НАН по заболеваемости коронавирусом до конца февраля.
По данным ученых, показатель смертности в Украине от коронавируса начал расти и превысил 2%. Средний возраст смерти также растет.
В то же время после открытия школ начало расти и количество больных, моложе 17 лет.
В НАН прогнозируют, что до конца февраля в среднем ежедневно в Украине будут фиксировать примерно 3,5 тысячи новых зараженных коронавирусом. В то же время количество летальных случаев постепенно будет снижаться.
Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.