В Национальной академии наук заявили, что после открытия школ количество зараженных коронавирусом, которые моложе 17 лет, начало увеличиваться.

Об этом говорится в прогнозе НАН по заболеваемости коронавирусом до конца февраля.

По данным ученых, показатель смертности в Украине от коронавируса начал расти и превысил 2%. Средний возраст смерти также растет.

В то же время после открытия школ начало расти и количество больных, моложе 17 лет.

В НАН прогнозируют, что до конца февраля в среднем ежедневно в Украине будут фиксировать примерно 3,5 тысячи новых зараженных коронавирусом. В то же время количество летальных случаев постепенно будет снижаться.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.