За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 9 февраля, пишет «Новое время».
За сутки выздоровело почти втрое больше человек, чем заболело. С 5 февраля количество новых случаев заражения не превышает 5000 в сутки.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 249 646 человек, из них 1084 608 выздоровели, летальных исходов — 23 771.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Украина намерена обеспечить доступом к вакцине от коронавируса 100% населения до конца 2021 года.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 9 февраля, пишет «Новое время».
За сутки выздоровело почти втрое больше человек, чем заболело. С 5 февраля количество новых случаев заражения не превышает 5000 в сутки.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 249 646 человек, из них 1084 608 выздоровели, летальных исходов — 23 771.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Украина намерена обеспечить доступом к вакцине от коронавируса 100% населения до конца 2021 года.