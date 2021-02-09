За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 9 февраля, пишет «Новое время».

За сутки выздоровело почти втрое больше человек, чем заболело. С 5 февраля количество новых случаев заражения не превышает 5000 в сутки.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 249 646 человек, из них 1084 608 выздоровели, летальных исходов — 23 771.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 243 случая;

Винницкая область — 47 случаев;

Волынская область — 58 случаев;

Днепропетровская область — 71 случай;

Донецкая область — 59 случаев;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 276 случаев;

Запорожская область — 164 случая;

Ивано-Франковская область — 525 случаев;

Киевская область — 90 случаев;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 49 случаев;

Львовская область — 97 случаев;

Николаевская область — 57 случаев;

Одесская область — 90 случаев;

Полтавская область — 72 случая;

Ровенская область — 86 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 51 случай;

Харьковская область — 124 случая;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 31 случай;

Черкасская область — 150 случаев;

Черновицкая область — 194 случая;

Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Украина намерена обеспечить доступом к вакцине от коронавируса 100% населения до конца 2021 года.