Владимир Зеленского продолжает возглавлять президентский рейтинг, вместе с тем отрыв от его ближайших соперников сокращается.

Об этом свидетельствуют данные результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 29 января – 3 февраля.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Намерены проголосовать за сопредседателя фракции «ОПЗЖ» Юрия Бойко 20% опрошенных, за за лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко – 18%.

Лидера «Батьківщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 11%, Игоря Смешко — 5%, Анатолия Гриценко — 3%, Владимира Гройсмана — 3%, Олега Ляшко – 3%, Дмитрия Разумкова — 2%, Руслана Кошулинского – 2%, Александра Вилкула — 1,5% и Виталия Кличко – 1%.

Исследование проходило с 29 января по 3 февраля. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства — 50%.