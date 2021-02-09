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В ближайшие дни циклоны Tristan и Ulf принесут в большинство областей Украины снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны – снег с дождем.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook
– Южный сериал с горячими героями-циклонами продолжается! 10 февраля в Украину несется следующий из серии южных циклонов. Наш Tristan, который вчера сыпал и лил, веселился, как на корпоративе, постепенно смещается в восточном направлении. А очередной Ulf, лихо закрутив усы, готовится в среду прыгнуть в Украину. 10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины.
10 февраля ночью и днем на Западе и Севере небольшой снег, в Центре и на Востоке ночью без существенных осадков, днем – дождь со снегом, на юге страны преимущественно без осадков.
В северной части и большинстве западных областей ночью -5-10, днем -3-9 градусов. А на юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла, в центральных областях и на востоке Украины ночью до 4 мороза, днем до 4 тепла. В южной части +4+8 градусов, в Крыму до +12 градусов.
На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывистый. 11-12 февраля в Украину придет еще один циклон и потепление. С 14 февраля, по прогнозу Диденко, осадки ослабеют, а морозы серьезно усилятся.
Напомним, по данным Николаевского областного центра гидрометеорологии, с 20:00 8 февраля ожидается ухудшение погодных условий.
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В ближайшие дни циклоны Tristan и Ulf принесут в большинство областей Украины снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны – снег с дождем.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook
– Южный сериал с горячими героями-циклонами продолжается! 10 февраля в Украину несется следующий из серии южных циклонов. Наш Tristan, который вчера сыпал и лил, веселился, как на корпоративе, постепенно смещается в восточном направлении. А очередной Ulf, лихо закрутив усы, готовится в среду прыгнуть в Украину. 10 февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины.
10 февраля ночью и днем на Западе и Севере небольшой снег, в Центре и на Востоке ночью без существенных осадков, днем – дождь со снегом, на юге страны преимущественно без осадков.
В северной части и большинстве западных областей ночью -5-10, днем -3-9 градусов. А на юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла, в центральных областях и на востоке Украины ночью до 4 мороза, днем до 4 тепла. В южной части +4+8 градусов, в Крыму до +12 градусов.
На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, порывистый. 11-12 февраля в Украину придет еще один циклон и потепление. С 14 февраля, по прогнозу Диденко, осадки ослабеют, а морозы серьезно усилятся.
Напомним, по данным Николаевского областного центра гидрометеорологии, с 20:00 8 февраля ожидается ухудшение погодных условий.