По данным Николаевского областного центра гидрометеорологии, с 20:00 8 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По области прогнозируется переменная облачность, ночью осадки, преимущественно в виде дождя, местами значительные, днем без существенных осадков.

В северной половине области в первой половине ночи гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 15-20 м/с. В течение ночи повышение температуры воздуха от 3 градусов мороза до 1-6 градусов тепла. Днем 9 февраля — 5-10 градусов тепла.

По Николаеву облачно. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 15-20 м/с. Температура повысится от 0-2 градусов тепла до 3-5 градусов тепла, днем 9 февраля — 8-10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.

В Николаевской облгосадминистрации отчитались, что к 10 часам утра обеспечили проезд по дорогам области.

При этом сообщается об авариях из-за гололеда в Николаеве и области. Сегодня утром, 8 февраля, на проспекте Героев Украины в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander. В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых ребенок. А в 07:15 на расстоянии12 километровот Очакова в Николаевской области лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2105 и Mercedes Vito.