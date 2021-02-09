Министерство юстиции президента Джо Байдена готовится попросить большинство американских прокуроров, назначенных бывшим президентом Дональдом Трампом, уйти в отставку.

Об этом передает Bloomberg.

Департамент планирует направить запрос кандидатам Трампа уже во вторник, сообщил представитель департамента на условиях анонимности агентству Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что замена высших прокуроров - стандартный процесс новой администрации, которая стремится назначить своих ставленников на ключевые должности. Срок отставки официальных лиц идет на недели.

Ожидается, что решение, коснется 56 утвержденных Сенатом прокуроров США. По данным Министерства юстиции, в США работает 93 прокуроров. Несмотря на чистку прокуроров, администрация Джозефа Байдена попросит остаться на должности прокурора США Дэвида Вайса в Делавэре, он расследует дело Хантера Байдена, которого подозревают в махинациях с налогами.

Ожидается, что администрация Байдена также попросит Майкла Шервина, исполняющего обязанности прокурора США по округу Колумбия, перейти на независимую должность и контролировать исключительно дела, связанные с атакой на Капитолий 6 января.

Официальные лица Байдена обсуждают возможную роль Шервина в качестве специального советника, и в этом случае назначенный от Демократической партии Шервин будет курировать другие дела в округе Колумбия.

Напомним, адвокаты экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что уголовное производство, которое было открыто против пятого Петра Порошенко, президентов США Барака Обамы и Джо Байдена по заявлению Рената Кузьмина и других нардепов от «ОПЗЖ», базировалось на информационном вбросе одного из российских сайтов. За этим ресурсом стоит кремлевский пропагандист Пригожин, больше известный как организатор «фабрики троллей» в Ольгино и спонсор ЧВК «Вагнер».