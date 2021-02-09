Директор Николаевского зоопарка, депутат горсовета Владимир Топчий возмутился, что несмотря на многочисленные жалобы в центре Николаева продолжает свою деятельность группа молодых людей, которые предлагают жителям города сфотографироваться с редкими птицами - занесенными в Красную книгу белохвостыми орланами. По его словам, согласно действующего законодательства, правоохранительные органы обязаны конфисковать животных.

Об этом он заявил сегодня, 9 февраля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, где обсуждался этот вопрос, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, полиция составила административный протокол по 89 статье КУоАП за жестокое обращение с животными на владельцев занесенных в Красную книгу птиц — белохвостых орланов, с которыми те на протяжении декабря - января предлагали сфотографироваться жителям Николаева на Соборной.

— Я не знаю, какая программа нужна для того, чтобы изъять этих птиц. Есть закон. Если животные не имеют документов, подтверждающих их законное приобретение, они подлежат конфискации. И люди, которые этим занимаются, получают срок. Это уже несколько лет у нас в городе проходит. Они меня знают и мне в лицо смеются. А если будешь выступать, еще и получишь. Иди напиши заявление, а те потом домой пойдут. Не я же полиция! Вам не жалко этих птиц, я понимаю. Это Красная книга Украины! Птицы исчезающие, редкие. Самый крупный орел Евразии. Давайте меры принимать, что вы сделали для этого? Куда их посадить? У нас создан Центр защиты животных в городе, который должен этим заниматься. Не обязательно это должен быть зоопарк. Это вопрос прокуратуры, не только полиции. Это все равно, что по пляжу в 40 градусов ходят с животными. Не понимаю я, - отметил Владимир Топчий.

Отметим, что орлан-белохвост - это птица ряда Соколоподобных семьи ястребиных. Один из самых крупных представителей хищных птиц в Евразии. Орлан-белохвост занесен в Красную книгу Украины, в издании которой от 2009 года он отнесен к категории «редкостный» . Вид занесен в Красный список Международного союза охраны природы и Европейского красного списка. Включен в Дополнение I Конвенции о международной торговле видами редкой фауны и флоры, которая находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на Соборной улице, предлагая николаевцам сфотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами - белохвостыми орланами.