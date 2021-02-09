В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается запреть размещать наземные рекламные конструкции вдоль дорог и на улицах.

Документ еще не приняли, однако Комитет по вопросам интеграции Украины в Евросоюзе уже одобрил данный проект, говорится в статье главы «Ассоциации операторов внешней рекламы» Оксаны Полищук.

Согласно законопроекту, власти предлагают запретить размещать средства внешней рекламы на таких участках:

пешеходные дорожки;

пешеходные аллеи;

велодорожки;

над проезжей частью дороги;

на расстоянии до 50 метров от места пересечения железнодорожных путей и автодороги;

в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов;

на расстоянии до 5 метров от края полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов;

в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;

на расстоянии до 10 метров от края полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Отмечается, что проект, запрещающий размещать билборды на улицах, автодорогах и железнодорожных переездах разработали для того, чтобы снизить аварийность на дорогах. Особенно в ночное время суток.

– Если такой закон примут, Украина станет уникальной страной, которая вместо того, чтобы прописать четкие правила, просто запретила рекламу как таковую. Принятие подобных законов загонит рынок наружной рекламы в «серую зону», будет способствовать росту коррупции и приведет к «ручному управлению» и перераспределению рынка. Наружная реклама - это не просто билборды и вывески, это около 10 тысяч рабочих, которые непосредственно работают на этом рынке, и около 30 тысяч, которые задействованы в смежных отраслях, начиная с типографии и заканчивая рекламными агентствами. Так что мы говорим, что 40 тысяч семей рискуют остаться без дохода. Потеряют и местные, и государственный бюджеты, ведь легальный бизнес платит ежегодно около 500 миллионов налогов, - говорит Оксана Полищук.

В Раде объясняют, что проект, запрещающий размещать билборды, разработали для того, чтобы снизить аварийность на дорогах. При этом, как отмечает Оксана Полищук, нет ни одного доказательства и данных о том, сколько ДТП произошло из-за размещения наружной рекламы.

– Аргументы же о том, что законопроект о регулировании рынка наружной рекламы направлен на повышение безопасности на дорогах не выдерживают никакой критики. Авторы документа не приводят никакой статистической информации, ни одной цифры, подтверждающей, что водитель совершил ДТП из-за размещения средств наружной рекламы. Более того, научные и экспертные исследования опровергают наличие взаимосвязи между состоянием и развитием рекламной инфраструктуры и безопасности дорожного движения. Статистика Нацполиции также подтверждает, что к причинам ДТП не входит наружная реклама. Поэтому можно сделать вывод, что настоящая цель законопроекта - это никак не забота о безопасности на дорогах, - заявлет она.

Напомним, ранее в Николаеве демонтировали билборды, которые мешали строительству троллейбусной линии в Корабельный район.