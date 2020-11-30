На «перегоне» по проспекту Богоявленском начали демонтировать билборды, которые мешают строительству троллейбусной линии в Корабельный район Николаева.

Об этом рассказал директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев.

— На этом участке уже необходимо проводить работы по натяжению проводов. Всех «рекламистов» предупреждали еще годом-двумя ранее, что планируется запуск троллейбусной линии и что с началом работ им необходимо будет убрать щиты. Но, как всегда, тянут до последнего. Надеюсь на осознанность владельцев и настойчиво прошу срочно убрать конструкции, - сказал Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район. При этом, троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.

Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о завершении проектирования троллейбусной линии в Корабельный район и анонсировал начало работ на конец 2020 года.

В сентябре 2020 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил тендер на строительство троллейбусной линии в Корабельный район за 47 миллионов гривен.