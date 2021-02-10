В Тель-Авиве начали бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев, поскольку темпы вакцинации снижаются.

Об этом сообщает Reuters.

Иностранцев прививают в рамках специально созданной инициативы, которая предусматривает бесплатную вакцинацию для трудоустроенных в Израиле иностранцев и беженцев. Для таких категорий людей разработали специальные инструкции на английском, русском и арабском языках.

Среди иностранцев, которые сделали прививки в первый день этой программы — работники с Филиппин, Молдовы и Нигерии, и беженцы из Судана и Эритреи.

Представитель муниципалитета Тель-Авива, сказал, что правительство обязано «вакцинировать всех в пределах границ страны» и вскоре оно сделает следующий шаг и начнет «вакцинацию лиц без документов, ищущих убежища».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что более 97 процентов смертей от COVID-19 в Израиле за последний месяц приходятся на людей, которые не были вакцинированы, поскольку его правительство пытается увеличить число случаев использования вакцины Pfizer, разработанной с немецким партнером BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения, около 38 процентов из 9-миллионного населения Израиля получили хотя бы одну дозу вакцины. Но цели правительства по достижению 50-процентного охвата и возобновлению экономики в следующем месяце были поставлены под сомнение, поскольку ежедневные темпы вакцинации падают.

— Мы находимся в чрезвычайной ситуации в стране, — сказал Биньямин Нетаньяху репортерам. — Хочу сообщить вам резкий факт: за последний месяц - последние 30 дней —- 1536 человек умерли (от COVID-19) в Государстве Израиль. Более 97 процентов из них не были вакцинированы. Было вакцинировано менее 3 процентов, — сказал Биньямин Нетаньяху.

Акция вакцинации началась 19 декабря с упором на израильтян старше 60 лет и других групп высокого риска. С тех пор Израиль снизил возрастной ценз до 16 лет , но видит меньшую необходимость для молодых граждан, которые менее подвержены опасным осложнениям, связанным с коронавирусом.

Израильские официальные лица также полагают, что на некоторых людей повлияли слухи о потенциальных длительных побочных эффектах вакцин.

Отвергнув скептицизм в отношении вакцины как «фейковые новости», Нетаньяху добавил:

— Мы — нация вакцинации. У нас есть вакцины для каждого гражданина, для всех ... Если вы пойдете и сделаете прививку, вы спасете свои жизни, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Израиле вакцинировались от коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 3,5 млн человек.