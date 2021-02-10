Согласно анализу финансовых отчетов политических партий, который провел Комитет избирателей Украины, были обнаружены аномальные показатели в соотношении официального количества работников партий ОПЗЖ и «Слуга народа» к площадям их партийных офисов. Это может свидетельствовать о теневом характере финансирования парламентских партий.

Об этом говорится в заявлении Комитета избирателей Украины.

— Всего в центральном аппарате партии «Слуга народа» работает 8 человек. При этом партия указывает, что арендует помещение в конгрессно-выставочном центре «Парковый» (г.Киев, Парковая дорога 16А) общей площадью 1 828,2 кв. м. Таким образом... 8 официальных работников партии работают в офисе площадью 1828 кв.м., что составляет в среднем 228 кв.м. на одного работника, — говорится в сообщении.

Также в КИУ рассказали, что в центральном аппарате партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» официально работает только 3 человека, однако партия арендует офисные помещения площадью 2032 кв.м., что составляет 677 кв.м. на одного работника.

— Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам, в офисе должны работать не менее 30-40 человек, — утверждает председатель КИУ Алексей Кошель.

Комитет избирателей призвал НАПК тщательно изучить соответствующие пункты официальных финансовых отчетов партий ОПЗЖ и «Слуга народа» на предмет возможного теневого финансирования.

Напомним, ранее фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила о том, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.