Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники, последнего специально для этого готовят.

Издание отмечает, что причина замены спикера — самостоятельность действующего главы ВР Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента. Именно это и не нравится людям на Банковой.

Стефанчук пока выглядит наиболее приемлемой кандидатурой на должность спикера, однако ему не хватает медийности, пишет УП.

Форсировать вопрос замены спикера пока не будут, поскольку для этого нужно публично объяснить, что не так с Разумковым и найти голоса в поддержку Стефанчука.

Для продвижения вице-спикера и работы над неутешительной для Зеленского социологией были созданы специальные «тройки», которые занимаются различными сферами. Именно модерировать их работу и должен Стефанчук для формирования образа«государственника».

По словам источников УП, «тройки» — это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий глава комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача — составить план и написать законы под программу президента.

Один из представителей правительства пояснил: «Есть экономическая „тройка“, финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько комитетов в Раде — столько примерно и „троек“. На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду».

По информации издания, Разумков в процесс работы «троек» вообще не вовлечен.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса центра Разумкова, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.