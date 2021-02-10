В Николаеве из-за ремонта дороги по улице Новозаводской временно изменили схему движения для грузовиков.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета в среду, 10 февраля, передает корреспондент НикВести.

Как рассказал начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов, на время проведения ремонтных работ грузовики будут двигаться частью улицы Херсонское шоссе и частью улицы Космонавтов.

— Данным проектом решения предусмотрено временное изменение движения грузового транспорта на время ремонта дороги по улице Новозаводской. Раньше грузовой транспорт двигался по определенной схеме. Данным решением мы на время проведения ремонтных работ изменяем движение и грузовой транспорт будет двигаться частью улицы Херсонское шоссе и частью улицы Космонавтов, - пояснил Дмитрий Попов.

Напомним, что в феврале 2020 года патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия. Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.

16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители были возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.

На следующий день заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.

В мае прошлого года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской, а в июле стало известно, что в аукционе по капитальному ремонту участка улицы Новозаводской за 32,1 миллиона гривен победила одесская компания «Навекастрой».