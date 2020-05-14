|Скорость ветра:
|10.2 м/с
|Восход солнца:
|05:17
|Заход солнца:
|20:19
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:38
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.1 грн
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской.
Об этом мэр рассказал вчера, 13 мая, в прямом эфире в Instagram.
Как известно, в Николаеве за 19 миллионов впервые отремонтируют в бетоне часть дороги по улице Новозаводской.
По словам городского головы, ремонт планируется на участке от Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала.
— Новозаводская. Кажется, на следующей неделе объявляется тендер на работы по строительству цементно-бетонной дороги на Новозаводской. От Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала. Первый кусок такой дороги будет сделан в Николаеве с заменой всей сетей под этой дорогой. Делаем такой тест, как оно будет работать, - рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия. Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.
16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.
17 февраля, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской.
Об этом мэр рассказал вчера, 13 мая, в прямом эфире в Instagram.
Как известно, в Николаеве за 19 миллионов впервые отремонтируют в бетоне часть дороги по улице Новозаводской.
По словам городского головы, ремонт планируется на участке от Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала.
— Новозаводская. Кажется, на следующей неделе объявляется тендер на работы по строительству цементно-бетонной дороги на Новозаводской. От Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала. Первый кусок такой дороги будет сделан в Николаеве с заменой всей сетей под этой дорогой. Делаем такой тест, как оно будет работать, - рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия. Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.
16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.
17 февраля, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.