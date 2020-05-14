Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской.

Об этом мэр рассказал вчера, 13 мая, в прямом эфире в Instagram.

Как известно, в Николаеве за 19 миллионов впервые отремонтируют в бетоне часть дороги по улице Новозаводской.

По словам городского головы, ремонт планируется на участке от Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала.

— Новозаводская. Кажется, на следующей неделе объявляется тендер на работы по строительству цементно-бетонной дороги на Новозаводской. От Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала. Первый кусок такой дороги будет сделан в Николаеве с заменой всей сетей под этой дорогой. Делаем такой тест, как оно будет работать, - рассказал Александр Сенкевич.