В ОПУ заявили, что Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков фигурирует рядом с ним в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Рейтинги — это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно — как к обычной борьбе ради борьбы в рамках старой политики (это же всегда у нас было на протяжении многих лет). Кто там получил в рейтингах процент или два — неважно (и не просто для президента не важно, а для общества неважно), - сказал он.

По словам Михаила Подоляка, у Владимира Зеленского нет времени думать о следующих президентских выборах.

Касаемо отдельной позиции Дмитрия Разумкова по ряду вопросов, то, по словам Михаила Подоляка, все, кто пришел к власти вместе с Владимиром Зеленским, давали обществу обещания, которых должны придерживаться.

Он также опроверг, что между Банковой и Верховной радой есть напряжение из-за отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов, заявив, что между ОПУ и ВР сохраняется «рабочая коммуникация», которая, впрочем, не исключает «острых дискуссий».

Напомним, по результатам опроса центра Разумкова, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.