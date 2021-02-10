Суд в Венгрии отклонил иск последней независимой радиостанции в стране Klubradio, которая просила восстановить ее лицензию на вещание.

Об этом пишет CNN.

В прошлом году регулятор в Венгрии лишил радиостанцию лицензии за различные нарушения, в том числе и в сфере рекламы. Klubradio часто давала слово оппозиционным политикам в своих программах.

СМИ обратилось в суд с просьбой восстановить лицензию, но тот отклонил иск.

— Правительство создало огромный пропагандистский пузырь, а Klubradio была маленьким отверстием, кусочком истины, куда мог просачиваться воздух, поэтому им пришлось закрыть это маленькое отверстие в пузырьке, чтобы они могли построить свой собственный пропагандистский мир, который не отражает реалии Венгрии, - отметил директор радиостанции Михай Харди.

Лицензия Klubradio заканчивается 14 февраля. После этого она исчезнет с вещания на радио, но продолжит работать в интернете.

Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Кроме этого, Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.