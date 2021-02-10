В городах Мьянмы пятый день подряд продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.

Как пишут BBC и местные СМИ, протесты являются крупнейшими в стране за последние десять лет.

На улицах протестуют сотни тысяч людей. Полиция для разгона применяет водометы, резиновые пули, светошумовые и газовые гранаты.

Местные активисты и СМИ сообщают, что полиция начала применять и боевые патроны. 9 февраля пулю в голову получила женщина — она в критическом состоянии доставлена в больницу. Также известно о минимум пяти раненых огнестрельным оружием. Общее число задержанных и пострадавших пока неизвестно.

При этом часть полицейских переходит на сторону протестующих, отказываясь участвовать в разгоне демонстраций. Они также поддерживают требования протестующих восстановить гражданское правительство и освободить всех его членов, включая Аун Сан Су Чжи.

Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьин и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, отключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.