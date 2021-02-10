По состоянию на 10:00 10 февраля в Николаевской области зарегистрировано 33 новых случая COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 26683 (25);

Первомайск - 1330;

Южноукраинск - 1357 (1);

Вознесенск - 973;

Очаков - 673;

Арбузинский район - 433 (+1)

Баштанский район - 581;

Березанский район - 499 (+2)

Братский район - 349;

Березнеговатский район - 235;

Веселиновский район - 372;

Витовский район - 1465;

Вознесенский район - 337;

Врадиевский район - 309 (+2)

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 341;

Казанковский район - 443;

Кривоозерский район - 272 (+1)

Николаевский район - 546;

Новобугский район - 354;

Новоодесский район - 858;

Очаковский район - 331;

Первомайский район - 481;

Снигиревский район - 436 (+1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1642 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 548, всего выздоровели - 30595. Умерло всего от последствий COVID-19 - 725, за сутки - 5.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели.