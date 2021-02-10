По состоянию на 10:00 10 февраля в Николаевской области зарегистрировано 33 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1642 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 548, всего выздоровели - 30595. Умерло всего от последствий COVID-19 - 725, за сутки - 5.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10:00 10 февраля в Николаевской области зарегистрировано 33 новых случая COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1642 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 548, всего выздоровели - 30595. Умерло всего от последствий COVID-19 - 725, за сутки - 5.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели.