За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 10 февраля, сообщает Новое время.
За сутки количество выздоровевших превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 253 055 человек, из них 1 092 376 выздоровели, летальных исходов — 23 934.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина, их могут продлить до 30 апреля. Страну могут снова поделить на зоны.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 10 февраля, сообщает Новое время.
За сутки количество выздоровевших превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 253 055 человек, из них 1 092 376 выздоровели, летальных исходов — 23 934.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина, их могут продлить до 30 апреля. Страну могут снова поделить на зоны.