За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3409 человек, зафиксировано 163 летальных случая, 7768 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 10 февраля, сообщает Новое время.

За сутки количество выздоровевших превысило число заболевших. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 253 055 человек, из них 1 092 376 выздоровели, летальных исходов — 23 934. Статистика в регионах за сутки: г. Киев — 297 случаев;

Винницкая область — 271 случай;

Волынская область — 111 случаев;

Днепропетровская область — 120 случаев;

Донецкая область — 98 случаев;

Житомирская область — 61 случай;

Закарпатская область — 238 случаев;

Запорожская область — 214 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 150 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 36 случаев;

Львовская область — 117 случаев;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 115 случаев;

Полтавская область — 132 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 48 случаев;

Тернопольская область — 105 случаев;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 50 случаев;

Хмельницкая область — 136 случаев;

Черкасская область — 108 случаев;

Черновицкая область — 191 случай;

Черниговская область — 30 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина, их могут продлить до 30 апреля. Страну могут снова поделить на зоны.



