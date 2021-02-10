Более 40 польских СМИ до конца дня прервали свою работу в знак протеста против нового налога на рекламу.

Об этом сообщает Корреспондент.

В протесте, в частности, участвуют издания Gazeta.pl, Onet.pl,ТVN-24, RMF FM, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska. Всего акцию протеста поддержали 43 медиа и медиа-группы.

Включив один из протестующих телеканалов, зритель сможет увидеть только черный экран с надписью «здесь должна быть твоя любимая программа». А на сайтах в течение дня нельзя будет прочитать ни одной статьи.

Польские власти ввели новый налог для того, чтобы часть доходов направить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса. Кроме того, средства пойдут в Национальный фонд охраны памятников и в Фонд поддержки культуры и национального наследия в медиа-пространстве.

В СМИ же считают, что новый налог на рекламу приведет к ликвидации многих изданий и телеканалов, прежде всего, оппозиционных. Они считают, что не должны брать на себя финансовое бремя борьбы с пандемией.

— Из-за продолжающегося почти год локдауна страдают наши рекламодатели и наши читатели. Сокращаются тиражи газет, сокращаются расходы на рекламу. Теперь государство хочет свалить на нас дополнительную многомиллионную нагрузку. Новый налог ударит по польскому зрителю, слушателю, читателю и интернет-пользователю, - написали в открытом письме участники протеста.

Ранее сообщалось, что следственный комитет Беларуси направил в Польшу документы на экстрадицию создателей оппозиционного Telegram-канала Nexta, который освещал акции протеста после президентских выборов.