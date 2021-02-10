В прошлом году наибольшее количество медицинских работников застраховали в Николаевской области.

Об этом сообщается в блоге мониторингового портала DoZorro.

В частности, указывается, что в 2020 году медицинские учреждения застраховали через Prozorro 28 тысяч 828 своих работников. Больше всего медиков застраховали в Николаевской (4 тысячи 42 медработника), Сумской (3 тысячи 927 медработников) и Винницкой (3 тысячи 500 медработников) областях. Меньше всего — в Кировоградской (77 медработников) и Хмельницкой (98 медработников) областях.

Кроме этого, больше всего медиков застраховали в июне, ноябре и декабре: 4 тысячи 886 медработников, 4 тысячи 884 медработника и 4 тысячи 990 медработников соответственно. При этом, на конец года не осталось ни одного региона, в котором больницы не покупали таких услуг, хотя еще в октябре в Хмельницкой и Харьковской областях не было ни одного застрахованного от коронавируса через Prozorro медика.

Как известно, 7 мая 2020 года Верховная рада приняла закон о страховании медицинских работников от COVID-19. Однако, согласно ему, выплаты врачи могут получить в случае, если умрут или получат инвалидность после коронавируса. При этом, обычное инфицирование страховка не покрывает. Для медиков, в частности, определили такие суммы выплат:

630 тысяч гривен — III группа инвалидности;

735 тысяч гривен — II группа;

840 тысяч гривен — I группа;

1,5 миллиона гривен — выплаты семье медика в случае летального исхода.

Стоит отметить, что в Николаевской области на сегодняшний день зафиксировано 1 тысячу 642 случая заболевания COVID-19 у работников учреждений здравоохранения.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что вопрос обеспечения страхования медиков от коронавируса должен решаться за счет государственного бюджета, а не местного.