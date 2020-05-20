Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что вопрос обеспечения страхования медиков от коронавируса должен решаться за счет государственного бюджета, а не местного.

Об этом Елена Киселева написала на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко заявил, что обещания, которые власть щедро раздает медикам с первых дней эпидемии коронавируса, не выполняются, а врачи из-за тотальной незащищенности стали наиболее уязвимой категорией в Украине.

Елена Киселева считает, что страхование медиков это ответственность государства, которая не под силу местным бюджетам.

— 100% — это проблема и должна быть решена за счет государственного бюджета, а не за счет бюджетов местных. За счет городского бюджета, городской совет как субъект, может решать вопрос и давать выплаты только по отдельным направлениям. И это честно по отношению к налогоплательщику. Страхование медиков в целом - это государственная ответственность, которая не под силу местным бюджетам, вернее это их обескровит совсем. Это уровень решений и финансирования — государственный. И сегодня — это как армия в 2014. Не судьи, прокуроры, чиновники, выборы и организация всего соцкультбыта вокруг, а именно медицина, именно страхование медиков за счет государственного бюджета — это направление приоритет государства в 2020 году, - написала Елена Киселева.

В начале апреля 2020 года Петр Порошенко призвал власть ввести страхование медработников на случай инфицирования коронавирусом.

Отметим, что ранее депутат Николаевского городского совета Елена Киселева заявила, что было бы целесообразно застраховать часть медицинских работников за счет городского бюджета Николаева.

Ранее, депутат Николаевского городского совета Елена Киселева раскритиковала действия Николаевской облгосадминистрации, которая из-за конфликта с облсоветом затягивает решение финансовых проблем, связанных с борьбой с коронавирусом.

Отметим, ранее сообщалось, что партия «Европейская Солидарность» собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания сессии парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.

7 мая, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3376−1, которым утвердила страховые выплаты медикам в случае инфицирования коронавирусом.