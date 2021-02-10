Сотрудникам телеканалов, попавших под санкции, предложили стать совладельцами нового канала.
Об этом сообщает «Детектор медіа».
По информации издания, новое СМИ будет подавать документы на получение лицензии на вещание в Нацсовет, регулирующий телевещание и радиовещание в Украине.
Первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль рассказал, что теоретически предоставления лицензии такому каналу можно предположить, если ему удастся собрать все необходимые документы и если среди основателей не будет лиц, включенных в санкционные списки.
— По закону мы должны рассматривать все заявки о выдаче новых лицензий. Есть законные сроки и процедуры, по которым мы изучаем новые компании, претендующие стать лицензиатами. Заявку рассматривать будем, но надо понимать, что предоставление лицензии зависит от того, как будут составлены документы, а это не такое простое дело. Но теоретически это возможно, если новый канал не будет с лицами, в отношении которых введены санкции, - подчеркнул Валентин Коваль.
Напомним, в Печерском районе Киева воры обокрали квартиру Алексея Семенова — генерального продюсера медиахолдинга Новости, куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, связанные с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
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Сотрудникам телеканалов, попавших под санкции, предложили стать совладельцами нового канала.
Об этом сообщает «Детектор медіа».
По информации издания, новое СМИ будет подавать документы на получение лицензии на вещание в Нацсовет, регулирующий телевещание и радиовещание в Украине.
Первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль рассказал, что теоретически предоставления лицензии такому каналу можно предположить, если ему удастся собрать все необходимые документы и если среди основателей не будет лиц, включенных в санкционные списки.
— По закону мы должны рассматривать все заявки о выдаче новых лицензий. Есть законные сроки и процедуры, по которым мы изучаем новые компании, претендующие стать лицензиатами. Заявку рассматривать будем, но надо понимать, что предоставление лицензии зависит от того, как будут составлены документы, а это не такое простое дело. Но теоретически это возможно, если новый канал не будет с лицами, в отношении которых введены санкции, - подчеркнул Валентин Коваль.
Напомним, в Печерском районе Киева воры обокрали квартиру Алексея Семенова — генерального продюсера медиахолдинга Новости, куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, связанные с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.