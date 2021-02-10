В Николаеве сотрудники СБУ задержали наркодилера, причастного к функционированию мощной транснациональной преступной группировки.

Об этом сообщается в пресс-группе управления СБ Украины в Николаевской области.

По данным досудебного следствия, злоумышленник был одним из участников международной наркогруппировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте в Украине тяжелых наркотиков. Деятельность группы оперативники спецслужбы блокировали в октябре 2020 года.

Установлено, что после задержания организаторов, один из активных участников группы скрывался во временно аннексированном Крыму. Правоохранители задержали фигуранта производства сразу после возвращения на подконтрольную правительству территорию Украины.

В рамках открытого уголовного производства провели обыски в его доме и в автомобиле. Во время обыском было изъято наркотики, банковские карты, которые использовали в противоправной деятельности группировки, черновые записи о наркотрафике.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, сотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили жителя Николаева, который работал агентом российской спецслужбы.