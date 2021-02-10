Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева считает, что вопрос с оформлением финансовой помощи по программе «Турбота» пенсионерам на компенсацию за высокие тарифы можно было решить автоматически, не вынуждая тех стоять в очередях у центров соцвыплат.

Об этом Анна Замазеева сказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ сегодня, 10 февраля.

— Благими намерениями устлана дорога… Так и в этом случае. В принципе, это были благие намерения, чтобы помочь. Я надеюсь, что в ближайшее время будет назначен советник главы ОГА по вопросам диджитализации и цифровизации, потому что этот вопрос можно было легко решить. Поскольку эти люди, 80 плюс, у них есть пенсионные банковские карточки, это в финансовом мире называется «финтех», то есть, они должны были получить помощь на их пенсионные карточки. Пройти идентификацию и идентификацию - они уже ее прошли в банковских учреждениях. Поэтому, если есть такая программа, есть проведенная комиссия, составлены эти списки, поэтому это можно было решить в другой способ, не привлекая для этого большое количество соцработников. А у меня еще вопрос: А как те пожилые люди, которые не ходят? Которые не могут это сделать, потому что у них есть какие-то проблемы со здоровьем и не смогут прийти? Поэтому, я надеюсь, что областная государственная администрация прислушается к этой рекомендации моей, как специалиста по финансам, и я уверена, что новый советник в этом разбирается, поскольку он работал в «Дія.Бізнес», и я думаю, что в будущем такого уже не случится, мы будем использовать и рекомендовать использовать современные технологии. Потому что этого можно было избежать, - сказала Анна Замазеева.

Как известно, на прошлой неделе в Николаеве возле управления соцвыплат образовалась огромная очередь из пенсионеров, которые пришли оформить компенсацию из-за высоких тарифов.

Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что единоразовую финансовую помощь для пенсионеров в качестве компенсации на уплату за жилищно-коммунальные услуги, в Николаевской ОГА выделили за счет программы соцзащиты «Турбота» без согласия депутатов облсовета.