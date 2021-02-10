Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал законодательную инициативу о праве детей-сирот поступать в вузы вне конкурса. Речь идет о законопроекте №3862.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает РБК-Украина.
– Народные депутаты рассмотрели законопроект №3862... По результатам рассмотрения комитет рекомендует направить указанный законопроект на доработку, - говорится в сообщении.
Отметим, соответствующая норма существовала в законодательстве Украины до 2016 года и была отменена по предложению Министерства образования и науки. Наличие такого права у детей-сирот трактовалось Минобразования как нарушение соответствующей нормы Конституции Украины.
Как писало РБК-Украина, еще в октябре 2020-го комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал изъять норму о льготном поступлении детей-сирот из законопроекта №3862.
В комитете объясняли, что введение абсолютного права на поступление вне конкурса для определенных категорий граждан Украины, без каких-либо ограничений и квот, нарушает право других граждан на поступление в вузы по конкурсу.
Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендовло руководителям учебных заведений Николаевской, а также Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к переходу на дистанционную форму обучения.
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Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал законодательную инициативу о праве детей-сирот поступать в вузы вне конкурса. Речь идет о законопроекте №3862.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает РБК-Украина.
– Народные депутаты рассмотрели законопроект №3862... По результатам рассмотрения комитет рекомендует направить указанный законопроект на доработку, - говорится в сообщении.
Отметим, соответствующая норма существовала в законодательстве Украины до 2016 года и была отменена по предложению Министерства образования и науки. Наличие такого права у детей-сирот трактовалось Минобразования как нарушение соответствующей нормы Конституции Украины.
Как писало РБК-Украина, еще в октябре 2020-го комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал изъять норму о льготном поступлении детей-сирот из законопроекта №3862.
В комитете объясняли, что введение абсолютного права на поступление вне конкурса для определенных категорий граждан Украины, без каких-либо ограничений и квот, нарушает право других граждан на поступление в вузы по конкурсу.
Напомним, Министерство образования и науки Украины рекомендовло руководителям учебных заведений Николаевской, а также Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к переходу на дистанционную форму обучения.