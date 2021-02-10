Партия «Слуга народа» завтра во время съезда утвердит кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Напомним, довыборы в Верховную Раду назначили на 28 марта 2021 года из-за того, что действующий нардеп от «Слуги народа» Зиновий Андриевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

Как известно, на 87 округе баллотируется также представитель партии «За майбутне» Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от «Европейской солидарности» Маруся Звиробий (Елена Самбул) и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский. В то же время, как отмечают источники, на 50 округе, где также состоятся перевыборы из-за сложения полномочий нардепом Русланом Требушкиним по собственному желанию, сильных кандидатов в «Слуги народа» нет. Скорее всего, там будет выдвинут «технический кандидат».

Напомним, после местных выборов в «Слуге народа» заявили, что партия будет иметь ситуативные коалиции в местных советах, а партнеров будет искать среди местных партий, с которыми нет противостояния.