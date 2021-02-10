Американские ВВС впервые разворачивают в Норвегии бомбардировщики B-1, что направляет четкое послание России о готовности Соединенных Штатов действовать решительно в стратегически важном регионе Арктики, а также в регионе, где РФ проявляет агрессию.

Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Гарриджан, сообщает CNN.

— Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров, а также реагировать быстро критически важны для общего успеха, — подчеркнул в связи с этим американский командующий.

В настоящее время известно, что Соединенные Штаты перебрасывают четыре бомбардировщика В-1 и около 200 служащих с авиабазы Дайесс в Техасе на норвежский военный аэродром Орланд. Как ожидается, миссия начнется в течение следующих трех недель в Полярном круге, а также в международном воздушном пространстве возле северо-запада России.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и страны ЕС не намерены ослаблять санкции, ранее введенные против России из-за оккупации Крыма.