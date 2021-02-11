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В Белом доме заявили, что в настоящее время приезд «новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является «несвоевременным». Это связано с пандемией коронавируса в мире.
Такое заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки цитирует «Голос Америки».
Таким образом Джейн Псаки ответила на вопрос о наплыве нелегальных мигрантов у южных границ страны.
Это решение было принято администрацией Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.
— Сейчас не время и подавляющему большинству людей будет отказано, — сказала пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, в одном из первых своих указов новый глава Белого дома отменил запрет на въезд в США жителей ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом.
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В Белом доме заявили, что в настоящее время приезд «новых мигрантов" на территорию Соединенных Штатов является «несвоевременным». Это связано с пандемией коронавируса в мире.
Такое заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки цитирует «Голос Америки».
Таким образом Джейн Псаки ответила на вопрос о наплыве нелегальных мигрантов у южных границ страны.
Это решение было принято администрацией Байдена, исходя из неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также недостатка времени для разработки новых процессов приема мигрантов.
— Сейчас не время и подавляющему большинству людей будет отказано, — сказала пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, в одном из первых своих указов новый глава Белого дома отменил запрет на въезд в США жителей ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом.