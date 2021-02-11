Президент США Джо Байден во время своего первого визита в Пентагон объявил о создании оперативной рабочей группы по вопросам Китая с целью оценки оборонных стратегий относительно ответа на вызовы со стороны КНР.

Об этом сообщает Укринформ

— Это потребует усилий всего правительства, двухпартийной взаимодействия в Конгрессе, а также крепких отношений и партнерства, — заявил Джозеф Байден.

Он подчеркнул, что это станет ответом на вызовы со стороны Китая, обеспечит победу американского народа в будущем противостоянии.

Кроме того, президент Джо Байден заявил, что считает применение военной силы «крайней мерой», который однако не должен быть первым шагом.

Напомним, в Белом доме заявили, что в настоящее время приезд «новых мигрантов» на территорию Соединенных Штатов является «несвоевременным».б Это связано с пандемией коронавируса в мире.