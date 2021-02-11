В посольстве России в США призвали американских военных прекратить «бряцать оружием» в Черном море. По словам россиян, США ищут «врага в Черном море».

Об этом говорится в Twitter посольства РФ в США.

По словам российских дипломатов, мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве.

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах», — говорится в заявлении.

Также в РФ считают, что США ищет предлоги для увеличения своего присутствия в Черноморском регионе.

Ранее сообщалось, что американские ВВС впервые разворачивают в Норвегии бомбардировщики B-1, что направляет четкое послание России о готовности Соединенных Штатов действовать решительно в стратегически важном регионе Арктики, а также в регионе, где РФ проявляет агрессию.