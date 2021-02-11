Украина в январе 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 13,4 раза (на 645,3 миллиона кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 51,9 миллиона кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК «Укрэнерго», передает Интерфакс-Украина.

Поставки с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились в 9,7 раза (на 448,9 млн кВт-ч) – до 51,9 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу и Молдову в прошлом месяце не осуществлялись, тогда как в январе прошлого года по этим направлениям было экспортировано 151,2 млн кВт-ч и 45,2 млн кВт-ч соответственно.

Экспорт украинской электроэнергии в Беларусь и РФ в январе 2021 и 2020 гг. также не осуществлялся.

Кроме того, Украина в январе 2021 года снизила импорт электроэнергии в 2,1 раза (на 292,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 268,3 млн кВт-ч.

В т.ч. из Беларуси поставлено 180,6 млн кВт-ч, Словакии – 78,3 млн кВт-ч, Венгрии – 6,9 млн кВт-ч, Румынии – 2,5 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за прошлый месяц из РФ импортировано 6,26 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,01 млн кВт-ч.

Аварийные поставки из Беларуси составили 3,13 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,08 млн кВт-ч.

Напомним, пять крупнейших морских портов в январе 2021 года сократили перевалку грузов на 22,9%, или на 2,78 миллионов тонн — до 9,35 миллионов тонн.