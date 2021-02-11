Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на брифинге, что в 2021 году МВД запускает два масштабных проекта — систему аэромедицинской эвакуации и реформирование гидрометеорологической службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Система аэромедицинской эвакуации будет создана совместно с Министерством здравоохранения с привлечением авиации МВД (вертолеты). Система должна повысить уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах и на трассах в сложных ситуациях.

Реформирование гидрометеорологической службы будут проводить с участием мировых лидеров в этой сфере. Планируется автоматизировать работу 159 метеостанций, 155 гидрологических постов, а также 129 пунктов наблюдения за загрязнением воздуха.

— Это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов — ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололедица дорожного покрытия, прогнозирование пожарной опасности и тому подобное. Наша цель — модернизация гидрометеорологических систем для своевременного получения прогнозной информации. Это крайне важно для соответствующего реагирования и минимизации последствий, - сказал Арсен Аваков.

Кроме того, в этом году МВД планирует расширять проект «полицейский офицер общины», который стартовал в прошлом году. На сегодня, по словам Авакова, 275 отдельных территориальных общин в 13 областях уже имеют своих полицейских, а в шести областях проект реализован частично.

— Наша задача — обеспечить каждую территориальную общину полицейским офицером, который там живет и работает, - отметил министр.

Напомним, что в 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.