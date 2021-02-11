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Национальная полиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, начатых в 2020 году. На спецлинию 102 поступило почти 10 млн вызовов в прошлом году.
Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
– Мы зарегистрировали более 335 тысяч уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тысяч преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 17%, - сказал он.
Клименко подчеркнул, что впервые в истории Нацполиции удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%.
– Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения в 2019 - 275, - заявил глава Нацполиции.
Кроме того, за прошлый год следственные подразделения полиции направили в суд почти 120 тысяч обвинительных актов.
– Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков на более чем 1 миллиард гривен. Эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. Еще более чем на 2 миллиарда гривен наложен арест, - рассказал Клименко.
Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.
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Национальная полиция раскрыла почти половину из 335 тысяч уголовных дел, начатых в 2020 году. На спецлинию 102 поступило почти 10 млн вызовов в прошлом году.
Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
– Мы зарегистрировали более 335 тысяч уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тысяч преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 17%, - сказал он.
Клименко подчеркнул, что впервые в истории Нацполиции удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%.
– Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения в 2019 - 275, - заявил глава Нацполиции.
Кроме того, за прошлый год следственные подразделения полиции направили в суд почти 120 тысяч обвинительных актов.
– Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков на более чем 1 миллиард гривен. Эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. Еще более чем на 2 миллиарда гривен наложен арест, - рассказал Клименко.
Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.