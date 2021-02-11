Фонд государственного имущества назначил Александра Славского руководителем Регионального отделения по Одесской и Николаевской областям.
Об этом пишут Порты Украины.
Известно, что новый руководитель регионального отделения имеет юридическое образование. Александр Славский был основателем Агентства регионального развития Одесской области, советником премьер-министра Алексея Гончарука, ранее — руководителем Business Incubator Group Ukraine и программным директором Impact Hub Odessa.
— Прозрачные приватизация и аренда государственного имущества — один из лучших способов привлечения инвестиций и развития предпринимательства в Украине. Мы сделаем все зависящее от нашего отделения для установления доверия к ФГИ со стороны бизнеса и общества, — отметил Александр Славский.
Также сообщается, что в Одесской и Николаевской областях готовят к приватизации Украинский метрологический научно-внедренческий центр «Зерноприбор», Южный государственный научно-производственный центр «Прогресс» и Единый имущественный комплекс государственного предприятия ремонтно-строительного участка «Агрос».
Напомним, ранее главе Фонда государственного имущества Украины предлагали ежемесячно платить по 200 тысяч долларов взятки за назначение и удержание в должности директора предприятия «Николаевоблэнерго», 70% акций которого принадлежат государству.
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Фонд государственного имущества назначил Александра Славского руководителем Регионального отделения по Одесской и Николаевской областям.
Об этом пишут Порты Украины.
Известно, что новый руководитель регионального отделения имеет юридическое образование. Александр Славский был основателем Агентства регионального развития Одесской области, советником премьер-министра Алексея Гончарука, ранее — руководителем Business Incubator Group Ukraine и программным директором Impact Hub Odessa.
— Прозрачные приватизация и аренда государственного имущества — один из лучших способов привлечения инвестиций и развития предпринимательства в Украине. Мы сделаем все зависящее от нашего отделения для установления доверия к ФГИ со стороны бизнеса и общества, — отметил Александр Славский.
Также сообщается, что в Одесской и Николаевской областях готовят к приватизации Украинский метрологический научно-внедренческий центр «Зерноприбор», Южный государственный научно-производственный центр «Прогресс» и Единый имущественный комплекс государственного предприятия ремонтно-строительного участка «Агрос».
Напомним, ранее главе Фонда государственного имущества Украины предлагали ежемесячно платить по 200 тысяч долларов взятки за назначение и удержание в должности директора предприятия «Николаевоблэнерго», 70% акций которого принадлежат государству.