В матче второго круга Australian Open пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф. Украинка за час и 20 минут оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:3.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Эта была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, находящаяся на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.

В третьем круге Свитолина сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.