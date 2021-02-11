В матче второго круга Australian Open пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф. Украинка за час и 20 минут оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:3.
Об этом сообщается на сайте турнира.
Эта была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, находящаяся на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.
В третьем круге Свитолина сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала 2021 год, пройдя в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.
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В матче второго круга Australian Open пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф. Украинка за час и 20 минут оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:3.
Об этом сообщается на сайте турнира.
Эта была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, находящаяся на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.
В третьем круге Свитолина сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала 2021 год, пройдя в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.