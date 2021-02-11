Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» несколько утратила поддержку, а «Слуга народа» наоборот — набрала.

Источник: социологический опрос проведенный в течение 5-7 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС)

По состоянию на 5-7 февраля... относительно всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором;

партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» — соответственно, 11,4% и 16,8%;

партия «Слуга народа» — 10,5% и 15,5%;

партия "Батькивщина" — 8,9% и 13,2%.

Далее идут «Сила и честь» (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют «Партия Шария» (2,6% и 3,9%), «Голос» (2,5% и 3,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (2,1% и 3 2%) ".

Социологи указывают, что по сравнению с 22 январем, когда проводился подобный опрос, больше всего изменились рейтинги «ОПЗЖ» (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и «Слуги народа» (+ 2% всех и + 4,3% среди тех, кто определился).

Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства — 50%.