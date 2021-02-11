Далее идут лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), кум Путина Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,8%), шоумен Сергей Притула (4,5%), спикер ВР Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

По данным опроса Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором. За лидера Бойко готовы проголосовать 13% и 20% опрошенных соответственно, за Порошенко ˗ 12% и 18%.

Напомним, в рейтинге партий «Европейская солидарность» вышла в лидеры, хотя ее отрыв от ближайших конкурентов находится в пределах статистической погрешности.







