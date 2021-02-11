На потенциальных выборах президента наибольшую поддержку имеет действующий глава государства Владимир Зеленский, хотя его рейтинг продолжает падать.
Как показали данные опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года поддержка Зеленского составляла 27%.
Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят пятый президент Петр Порошенко (13,7%) и лидер «ОПЗЖ» Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).
Далее идут лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), кум Путина Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,8%), шоумен Сергей Притула (4,5%), спикер ВР Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
По данным опроса Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором. За лидера Бойко готовы проголосовать 13% и 20% опрошенных соответственно, за Порошенко ˗ 12% и 18%.
Напомним, в рейтинге партий «Европейская солидарность» вышла в лидеры, хотя ее отрыв от ближайших конкурентов находится в пределах статистической погрешности.
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На потенциальных выборах президента наибольшую поддержку имеет действующий глава государства Владимир Зеленский, хотя его рейтинг продолжает падать.
Как показали данные опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать 22,1% респондентов, которые определились со своим выбором. В декабре 2020 года поддержка Зеленского составляла 27%.
Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят пятый президент Петр Порошенко (13,7%) и лидер «ОПЗЖ» Бойко (13,5%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. По сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги статистически значимо не изменились (изменились в пределах погрешности).
Далее идут лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), кум Путина Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,8%), шоумен Сергей Притула (4,5%), спикер ВР Дмитрий Разумков (4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
По данным опроса Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился с выбором. За лидера Бойко готовы проголосовать 13% и 20% опрошенных соответственно, за Порошенко ˗ 12% и 18%.
Напомним, в рейтинге партий «Европейская солидарность» вышла в лидеры, хотя ее отрыв от ближайших конкурентов находится в пределах статистической погрешности.