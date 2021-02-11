В новом материале журналисты опубликовали доказательства участия «отряда убийц» из ФСБ в двух эпизодах отравления российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Он лоббировал в Сенате США акт Магнитского.

Расследование о деятельности отравителей вышло на Bellingcat.

Журналисты выяснили, что за отравлением российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы стоят сотрудники ФСБ.

«В этом новом материале, подготовленном совместно с The Insider (Россия) и Der Spiegel (Германия), мы исследуем роль двух подразделений ФСБ в двух почти смертельных отравления российского политика и активиста оппозиции Владимира Кара-Мурзы», - гласит предисловие к расследованию Bellingcat.

Журналисты обнаружили ряд доказательств, что специалисты «бригады отравителей» сопровождали Владимира Кара-Мурзу в региональных поездках или перелетах. Издание утверждает, что такое большое количество совпадений перестает быть простыми совпадениями, а превращается в логическую цепочку, подтвержающую замешанность российских силовых ведомств в политических убийствах.

«Маловероятно, что такое совпадение поездок еще одного известного активиста российской оппозиции и членов узкоспециализированной группы химиков ФСБ является совпадением. В самом деле, в своих показаниях российским следственным органам Кара-Мурза сам указал на свою работу над законом Магнитского как на наиболее вероятный мотив того, что он считал двумя покушениями на него», - сообщается в материале.

Издание подмечает, что сотрудники ФСБ намеренно выбирали поездки Владимира Кара-Мурзы в регионы, потому что он не мог там получить качественную первую неотложную медицинскую помощь в случае интоксикации тяжелыми ядами. Сотрудники «отдела отравлений» ФСБ следили за Владимиром Кара-Мурзой во время предвыборной поездки за пределы Москвы, закончившейся менее чем за 48 часов до его первого отравления. Подразделение ФСБ возобновило наблюдение за Владимиром Кара-Мурзой примерно через пять месяцев после того, как он вернулся после лечения в США. Эта же команда продолжала следить за ним, пока он не был отравлен во второй раз 1 февраля 2017 года.

Журналисты перепроверили количество совпадающих рейсов - семь пунктов назначения с четырнадцатью пересекающимися рейсами. Обычно сотрудники ФСБ вылетали в пункт назначения политика за день до его поездки, а улетали из него похожим способом – за сутки или несколько часов до того, как Владимир Кара-Мурза планировал покидать город.

Закон Магнитского - инициированный Уильямом Браудером принятый в декабре 2012 года в США закон, отменяющий поправку Джексона-Вэника и вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Назван по имени скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского.

Ранее НикВести сообщали, Insider и Bellingcat обнародовали расследование про подозрительные обстоятельства гибели российского правозащитника и активиста, к которым причастна ФСБ.