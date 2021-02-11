Об этом в комментарии изданию Hromadske завил журналист Даниил Мокрик после подачи заявлений.

Журналисты обратились в Комитет по вопросам свободы слова и в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы. Кроме того, и к языковому омбудсмену и в полицию — из-за, по их мнению, «хулиганских действий Кивы».

Даниил Мокрик рассказал, что сегодня, 11 февраля, ему позвонили из Комитета по вопросам свободы слова и сказали, что планируют рассмотреть ситуацию с Кивой на заседании 17 февраля. Мокрика пригласили принять участие в заседании, журналист пообещал присоединиться.

— Поведение Кивы является позорным для любого человека в цивилизованном обществе. А тем более — для народного депутата, который, судя по декларации, живет только за счет налогоплательщиков и за аренду жомовой ямы. Это — пренебрежение к журналистам и принципам свободы слова, которую нельзя игнорировать только потому, что ну, это же Кива. Интересно, как на это жом собираются отреагировать в Верховной Раде, — высказывает свое мнение журналист.

Также юристы Bihus.Info обратились в правоохранительные органы с заявлением о возможном преступлении со стороны Ильи Киви по материалам, изложенным в журналистском расследовании. Представляется возможным, что есть состав преступления по статье 209 Уголовного кодекса — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Напомним, ранее народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива вступил в перепалку с митингующими возле Верховной Рады из-за того, что он не общается на украинском языке.