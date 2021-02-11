Министр образования и науки Сергей Шкарлет назвал «фейком» информацию о том, что его ведомство предложило внести в школьную программу обязательный предмет «христианская этика». Ранее возможность введения такого предмета вызвала острые дискуссии.

Об отсутствии таких планов в министерстве Шкарлет рассказал в интервью «Новое время».

– Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10-11 классы. Есть дисциплина «этика», в типичной образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы может формировать различные варианты этой этики, - сказал министр.

По словам Шкарлета, школы сами будут формировать программу в контексте этого предмета.

Ранее о перспективах внедрения с 1 сентября 2021 года предмета «христианская этика» рассказывал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

– Наша позиция — невмешательства, решение о введении христианской этики — исключительно на уровне автономии школ. Если школа хочет вводить этот предмет и община в нем нуждается — пусть вводит, не хочет — не вводит. Не вижу никаких проблем, - сказал Бабак в комментарии изданию «Обозреватель» 9 февраля.

По его словам, Министерство образования и науки получает письма по этому предмету уже полтора года — одни считают, что он необходим, другие — что недопустим. Тогда же Шкарлет отметил, что вопрос нравственно-духовного воспитания обсуждают на Всеукраинском совете церквей, где представители всех конфессий высказались за такое направление предмета «этика».

В частности за необходимость введения «христианской этики» выступала организация протестантских церквей «Всеукраинский собор», ссылаясь на предложение МОН по предмету «этика/курсы нравственной направленности». Соответствующий пост на странице в Facebook собрал более 8 тыс. шеров.

Эта же организация распространяет конспирологические теории, например о том, что Европейский суд по правам человека может заставить Украину ввести однополые браки.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет предостерегает, что в последнее время мошенники звонят от его имени педагогам и госслужащим и договариваются о встречах.