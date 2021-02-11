Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркивает необходимость гарантировать независимость антикоррупционных институций в Украине и настаивает на продолжении расследования махинаций с «Приватбанком».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

— Необходимо восстановить широкое публичное доверие к украинской судебной системе, развивать и выполнять антикоррупционную повестку дня, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институций. Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад, - сказал Жозеп Боррель по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, в ходе заседания стороны также обсудили «наше интенсивное сотрудничество и украинскую экономическую интеграцию».

— Мы говорили об усилиях Украины в сфере реформ, что было сделано. Но мы ожидаем, что реформы будут продолжены несмотря на пандемию, в частности, для того, чтобы укрепить верховенство права и бороться с коррупцией, - отметил представитель ЕС.

Стороны также обсудили действия в сфере окружающей среды, европейский «Зеленый путь», необходимое законодательство.

— Мы также договорились начать широкий пересмотр того - что оба – Украина и ЕС - достигли в этом Соглашении (об ассоциации – ред.) по состоянию на сегодня, - добавил Жозеп Боррель.

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