ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.

Как сообщает Европейская правда, об этом стало известно агентству Bloomberg от двух дипломатов, знакомых с обсуждением.

По их словам, послы ЕС обсудили карательные меры на встрече в среду. Ни одна из стран-членов не возражала против этого предложения, сказал один из собеседников издания.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано отказался комментировать обсуждение, но добавил, что работа над возможными действиями продолжается.

Напомним, в воскресенье, 17 февраля российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального.

2 фераля суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.