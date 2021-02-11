Кассационный суд в составе Верховного Суда открыл производство по иску об отмене санкций против телеканалов «112 Украина», «NewsOne», «ZIK».

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

— 11 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов), — говорится в сообщении.

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы «112 Украина», «NewsOne», «ZIK» и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к ним заблокирован.

— Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — отмечается в сообщении.

С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 КАС Украины суд пришел к заключению о необходимости проверки нарушения указанных прав истца в судебном заседании.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта 2021 года в 12 час. 00 мин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от «ОПЗЖ» Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензий этих пророссийских телеканалов.