Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу «друзей из Европы и Америки». Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул президент, события на востоке Украины не должны стать привычными.

— Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки, — сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.

— Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом, — добавил глава государства.

Ранее представители оккупационной власти заявили, что в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе примут участие так называемые «общественные деятели».