Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу «друзей из Европы и Америки». Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул президент, события на востоке Украины не должны стать привычными.
— Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки, — сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.
— Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом, — добавил глава государства.
Ранее представители оккупационной власти заявили, что в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе примут участие так называемые «общественные деятели».
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение к переговорному процессу по Донбассу «друзей из Европы и Америки». Он также благодарен тем партнерам, которые уже помогают с урегулированием.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул президент, события на востоке Украины не должны стать привычными.
— Разрушенная жизнь и вся та искусственно созданная несправедливость, которую ты видишь с передовой, - это то, что нужно непременно исправлять. Расширяя имеющиеся переговорные возможности, в том числе через широкое привлечение наших западных друзей из Европы и Америки, — сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский добавил, что также нужно усиливать украинскую армию, чтобы она могла выдерживать ежедневные провокации и давление врага.
— Мы все это делаем. И я благодарен друзьям Украины, которые помогают нам в этом, — добавил глава государства.
Ранее представители оккупационной власти заявили, что в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе примут участие так называемые «общественные деятели».