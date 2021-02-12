Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории разрешил закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Первые дозы должны прибыть в государство в течение следующей недели

Об этом сообщает черногорская газета Vijesti.

По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране зарегистрировали более 67 тысяч случаев заболевания.

— Институт лекарственных средств и медицинских изделий выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины «Спутник V», — уточняется в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Армении также зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволяет использовать ее на территории страны.