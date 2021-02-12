Чешский парламент не удовлетворил просьбу правительства продлить еще на месяц чрезвычайное положение для противодействия коронавирусу.

После многочасовых дебатов поздно вечером 11 февраля за продление ЧП проголосовали лишь 48 законодателей из 106 присутствующих, передает Укринформ.

Таким образом, действие чрезвычайного положения на территории Чехии истекает 14 февраля.

Правительство Бабиша просило продлить ЧП — уже в шестой раз с начала эпидемии коронавируса — на 30 дней, до 16 марта. Премьер мотивировал это крайне сложной эпидемиологической ситуацией в стране и необходимостью «предотвратить риск коллапса системы здравоохранения».

Министр здравоохранения Ян Блатны в свою очередь спрогнозировал на ближайшие две недели массовое распространение COVID-19, резкий рост смертности, переполнение больниц и закрытие границ.

Собственно, это уже фактически происходит — Германия со следующего воскресенья вводит пограничный контроль с Чехией.

Между тем власти Чешской республики объявили о «закрытии» трех районов на границе с Германией и Польшей из-за стремительного распространения новой мутации коронавируса. Количество новых заражений в этих регионах в 3-4 раза превышает средний показатель по стране.

За последние сутки в Чехии, по данным минздрава, подтверждено 9446 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии заболели 1 064 952 жителя страны, умерли — 17 772. Количество активных случаев сейчас составляет 98 384.

Напомним, в Чехии с 5 февраля начали действовать новые правила въезда иностранцев в страну.