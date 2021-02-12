46-й президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцин.

Об этом передает The New York Times.

По сообщению Джо Байдена, летом 2021-го американские власти получат необходимое число доз вакцины для всех граждан, но распространить препарат будет сложно. «Гигантские» логистические проблемы могут помешать вакцинации американцев, заявил президент США Джо Байден, выступая в Национальном институте здравоохранения (NIH).

— Одно дело — сделать вакцину, другое — ее доставить, — сообщил Джо Байден.

Хотя власти договорились получить к концу лета еще 200 млн доз вакцины и общего числа доз должно хватить, чтобы охватить 300 миллионов граждан, сделать так, чтобы вакцину получили люди, все же будет сложно, считает президент.

Также в своем выступлении Джо Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.

— В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник — я буду предельно откровенен — не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев, — заявил Джо Байден.

Как сообщают в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, на 12 февраля по назначению доставлены не менее 34,7 миллиона доз вакцины.

Как сообщалось, первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.